Bolsonaristas preparam carreata de apoio ao presidente em Manaus

Redação AM POST

Bolsonaristas de Manaus convocaram para este sábado (1º), às 15h, na Avenida das Torres uma mobilização de apoio ao Presidente Jair Bolsonaro e às ideologias políticas defendidas pelo Governo Federal.

A manifestação acontece em várias partes do país e nas redes sociais os apoiadores do presidente estão levantando a hashtag #Euautorizo. O objetivo da carreata é rebater as narrativas que falam que Bolsonaro não fez nada para combater a Pandemia, além ser contra interferência do Supremo Tribunal Federal no executivo e legislativo.

De acordo com o presidente do Movimento Direita Amazonas, Silvio Rodrigues, a expectativa é reunir cerca de 2,5 mil carros, também provenientes municípios de Manacapuru, Careiro castanho, Humaitá, Manicoré e Tefé. Ele garante que os manifestantes estão sendo orientados a levarem seu kit individual de proteção ao coronavírus, como álcool em gel e máscaras além do distanciamento mantendo-se em seus veículos.

Outra pauta que o ato pretende protestar é contra os representantes da CPI da Covid, tendo como presidente o senador Omar Aziz (PSD-AM), e o relator, Renan Calheiros (MDB-AL), que respondem na Justiça por suspeitas envolvimento em desvio de recursos públicos.

“Não somos contra a CPI, somos contra os representantes na CPI, como Renan Calheiros, Omar Aziz, Humberto Costa e etc. Esses caras que sabemos muito bem o histórico deles, envolvidos em escândalos de verba pública”, acusou Silvio.