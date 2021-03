Bolsonaristas protestam contra o STF em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Sem respeito ao decreto governamental que proíbe aglomerações devido a pandemia no novo coronavírus, bolsonaristas fazem carreata e lotam a Ponta Negra na manhã deste domingo (14), em Manaus.

Continua depois da Publicidade

Vestidos com camisas do Brasil e roupas com as cores verde e amarelo, os apoiadores do presidente seguravam cartazes e pediam a intervenção militar e a derrubada do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em um determinado momento, um pastor de direita fez uma oração em cima do carro de som e durante o ato disse: “Precisamos nos livrar dos monstros do toga” e do “mal comunista”.

O ato nas ruas foi convocada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro em suas redes sociais e outras cidades também participam do movimento.