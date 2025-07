Bolsonaristas realizam novo buzinaço contra Lula e Moraes em avenida de Manaus

Notícias de Manaus – Na tarde desta quarta-feira (24), manifestantes voltaram às ruas de Manaus para protestar contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. O ato ocorreu na movimentada Avenida Djalma Batista, no bairro Chapada, zona Centro-Sul da capital amazonense, com bandeiras do Brasil e cartazes em tom crítico.

Em cima de uma passarela, os organizadores hastearam um grande banner com os dizeres: “Fora Lula! Buzine”, convocando os motoristas a se manifestarem com sons de buzina. Vestidos de verde e amarelo, os manifestantes também circularam entre os carros exibindo cartazes contra o governo federal e o STF.

PUBLICIDADE

Este não foi um evento isolado. Apenas três dias antes, na segunda-feira (21), outro buzinaço com os mesmos alvos foi registrado em Manaus, convocado por meio de stories no perfil do PL Amazonas no Instagram. A publicação dizia: “Buzinaço fora Lula e Moraes 21/07. Hoje eu vou! Manaus-AM”.

PUBLICIDADE

Os protestos fazem parte de uma série de mobilizações promovidas por grupos conservadores e simpatizantes da direita amazonense. Em 18 de junho, um ato semelhante foi realizado na Avenida das Torres pelo movimento “Direita no Amazonas”. Já em 13 de março, a Avenida Djalma Batista também foi palco de um protesto com características semelhantes, voltado contra o governo Lula.

Leia também: Deputada Alessandra Campelo também é criticada no Instagram após viagem de luxo à Grécia com carne folheada a ouro

PUBLICIDADE

Os organizadores alegam insatisfação com decisões recentes do ministro Alexandre de Moraes e com a condução da política econômica e social pelo governo federal. Durante os protestos, palavras de ordem foram entoadas pedindo mais “liberdade de expressão” e denunciando o que chamam de “autoritarismo judiciário”.

Os buzinaços refletem uma crescente tensão política em setores conservadores da sociedade manauara e reforçam a mobilização da base bolsonarista no estado, especialmente nas redes sociais.