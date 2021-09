Bolsonaristas se reúnem em peso na Ponta Negra para celebrar Independência do Brasil

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Nesta terça-feira, 7/09, a Ponta Negra, zona Oeste de Manaus, está sendo palco de uma grande mobilização em defesa da democracia brasileira. O evento iniciou às 15h, com concentração em frente ao anfiteatro. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro lotaram o local.

Vestido de amarelo e com bandeiras do Brasil, o grupo se manifesta a favor do mandatário. Eles também criticam e pedem a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal.

As manifestações ocorrem em diversas cidades do país.Entre as pautas estão a proteção do Estado Democrático de Direito, o impeachment de ministros do STF e apoio ao presidente Jair Bolsonaro.

Outros três atos em favor do presidente ocorrem simultaneamente agora a tarde na cidade.