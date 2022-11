Bolsonaristas voltam a manifestar em frente ao Comando Militar de Manaus nesta sexta-feira (4)

Redação AM POST

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) já estão em frente ao Comando Militar do Amazonas (CMA), na Avenida Coronel Teixeira, zona oeste de Manaus, na manhã desta sexta-feira (4).

Continua depois da Publicidade

O trânsito no local está parado. O grupo, com bandeiras do Brasil e faixas, pedem a intervenção militar e anulação do resultado das urnas, apuradas no último domingo (30), no qual teve como presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT).

A manifestação é para que o próximo presidente não assuma o poder no dia 1º de dezembro.