Bolsonaro chega em Manaus para participar da Marcha para Jesus

Redação AM POST

O presidente Jair Bolsonaro (PL) já está Manaus para participar da 28ª edição da Marcha para Jesus neste sábado (28). O mandatário desembarcou nesta manhã no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e na saída desceu do veículo e acenou para o apoiadores que o aguardavam no local.

Antes de participar do evento religioso o presidente vai gravar uma entrevista com o apresentador do Alerta Nacional, Sikêra Jr depois vai seguir para um almoço reservado no Comando Militar da Amazônia (CMA), zona oeste da capital. De lá, vai em comboio para o Teatro Amazonas, no Centro de Manaus, onde vai ter um encontro reservado com lideranças religiosas do estado. A imprensa não terá acesso.

Do Teatro, Bolsonaro vai se deslocar para a Praça da Saudade, onde vai participar do início ao fim da Marcha para Jesus, que este ano está em sua 28ª edição. O presidente deverá acompanhar todo o percurso do evento religioso de cima de um trio elétrico e vai seguir até o Centro de Convenções Sambódromo, zona centro-oeste, onde deverá acompanhar o culto ecumênico.

Desde que assumiu a presidência, Bolsonaro veio ao Amazonas seis vezes, dos quais cinco somente em Manaus, tornando-se um dos presidentes que mais visitou a região.

Porém, essa é a primeira vez que Bolsonaro vem ao Amazonas depois de ter emitido vários decretos que afetam a Zona Franca de Manaus (ZFM), entre os meses de fevereiro a abril. Um deles zera o Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) do Polo de Refrigerantes. As medidas foram suspensas por decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).