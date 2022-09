Bolsonaro chega hoje em Manaus

Redação AM POST

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), deve chegar às 14 horas, nesta quinta-feira (22), para um comício e um evento sobre tecnologia 5G, no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus.

Continua depois da Publicidade

Logo que o presidente chegar, irá direto para o local do evento e ao final do dia, se encontrará com apoiadores em um comício que aguarda cerca de 30 mil pessoas.

O comício acontece no espaço Via Torres, localizado na rua Visconde de Porto Seguro, no bairro Flores, na zona Centro-Sul de Manaus.