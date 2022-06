Bolsonaro confirma em live que vai participar de motociata neste sábado em Manaus

Redação AM POST

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), confirmou por meio da live dessa quinta-feira que vai participar do passeio de moto, em Manaus, neste sábado (18). A concentração da “motociata” está prevista para iniciar, às 13h, com previsão de saída a partir das 15h30, do Complexo Turístico Ponta Negra, zona oeste. O chefe do executivo federal deverá chegar a capital amazonense por volta das 10h30, vindo do Pará, com previsão de retorno à Brasília por volta das 19h30 do mesmo dia.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o coronel Alfredo Menezes (PL), principal interlocutor de Bolsonaro no Amazonas, o presidente vai chegar no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, ainda na manhã de sábado, onde deverá ser recebido por autoridades locais, principais lideranças dos Movimentos de Direita e Conservadores e, desta vez, indo cumprimentar apoiadores no saguão do aeroporto.

“Em seguida, ele vai se dirigir a sede da Igreja da Restauração, na Ponta Negra, depois seguirá para um almoço reservado na região da avenida do Turismo. Deste local, ele vai se dirigir para a concentração da motociata, onde deverá falar com o público e, em seguida, liderar o passeio de moto. Vamos passar pelas principais avenidas da capital e encerrar no Sambódromo. Durante o percurso, ele poderá parar para falar com as pessoas, isso é dele, não sabemos como ele vai conduzir”, adiantou Menezes em entrevista a uma rádio local.

Congresso

Já no Sambódromo, Bolsonaro vai participar do encerramento do 24º Congresso Internacional da Visão Celular no Modelo dos 12, coordenado pela Igreja Ministério Internacional da Restauração (MIR) onde vai contar com a participação de dezenas de lideranças e congressistas de diversos estados brasileiros e outros países. O evento será aberto ao público.

Continua depois da Publicidade

Monitoramento

Especialista em Logística, o veterano do Exército Brasileiro Alfredo Menezes está acompanhando e orientando a equipe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, que está na capital amazonense desde a última quarta-feira, para desenhar e monitorar o percurso por onde o presidente vai passar quando estiver na capital amazonense.

“E com muita alegria que iremos receber mais uma vez em nossa cidade o presidente Bolsonaro. Essa é uma rotina que é feita com muita antecedência e temos que seguir um protocolo para que tudo saia com êxito”, explicou Menezes.