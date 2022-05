Bolsonaro é convidado para participar da Marcha para Jesus em Manaus

Redação AM POST

O pastor e presidente da Ordem dos ministros evangélicos do Amazonas (OMEAM), Valdiberto Rocha, convidou no início deste mês o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) e a primeira-dama Michelle Bolsonaro para participarem no próximo dia 28 de maio, da 28ª edição da “Marcha para Jesus” em Manaus que terá o tema “Sem Mim, nada podeis fazer”.

De acordo com Valdiberto Rocha, que organiza o evento, a estimativa é que a Marcha para Jesus 2022 reúna cerca de 600 mil mas se a presença de Bolsonaro for confirma ele acredita que número de público suba para 800mil cristãos. Conforme o pastor, o convite ao mandatário será analisado pelo cerimonial da Presidência da República.

Os cantores gospel Fernandinho e Anderson Freire já são atrações confirmadas no evento que terá concentração a partir das 12h, na Rua Ferreira Pena, no Centro de Manaus, com caminhada programada para começar as 15h em direção ao Sambódromo, na Zona Centro-Oeste. O planejamento do evento é feito pela Ordem dos Ministros Evangélicos do Amazonas (Omeam), em parceria com a Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).