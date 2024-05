Bolsonaro muda planos e vai ser transferido de Manaus para São Paulo

Internado em Manaus com uma infecção na pele, o ex-presidente Jair Bolsonaro mudou os planos e decidiu ser transferido para um hospital em São Paulo, e não mais em Brasília, como previsto até então.

O Hospital Santa Júlia, onde o ex-presidente está internado, divulgou na manhã desta segunda-feira (6), o boletim médico do paciente. Na madrugada desta segunda-feira (6), ele apresentou um quadro de dor abdominal, e após vários exames, os profissionais descartaram sinais de obstrução intestinal.

PUBLICIDADE

De acordo com infectologista Alexandre Souza, segue com boa evolução e com previsão de transferência para São Paulo ainda nesta tarde. Ele será atendido pelo cirurgião Antonio Luiz de Macedo, que o acompanha desde que levou uma facada durante a campanha eleitoral de 2018.

“O presidente será transferido de UTI aérea, o que não significa que ele está grave, é só uma forma de transferência. Vamos ter médico, vamos ter enfermeiro, e uma aeronave preparada. Ele vai ser transferido para o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo”, disse o médico.

O ex-presidente está no Amazonas desde a sexta-feira (3), quando encontrou-se com aliados políticos no estado e participou de um evento do PL com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

PUBLICIDADE