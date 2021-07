Bolsonaro terá agenda intensa nesta semana em Manaus; confira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

O veterano do Exército Brasileiro Alfredo Menezes (Patriota) divulgou nesta segunda-feira (05/07), em coletiva de imprensa, no Hotel Da Vinci, a programação detalhada da agenda oficial da vinda do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).

A previsão é que Bolsonaro passe dois dias em Manaus, 16 e 17 de julho, em uma agenda intensa, entre eles, a inauguração do residencial Manauara 2 e uma motociata organizada por Movimentos Conservadores do Amazonas.

Segundo Menezes, Bolsonaro terá uma agenda intensa nos dias que permanecerá na capital. O primeiro compromisso, oficial, será na sexta-feira, 16/07, na inauguração do residencial Manauara 2, no bairro Santa Etelvina, na zona Norte. Na ocasião, o presidente fará a entrega simbólica de 500 unidades habitacionais, fruto de recursos do Governo Federal por meio da Caixa Econômica em parceria com a Prefeitura de Manaus.

A programação do presidente segue para um segundo evento, um encontro com lideranças religiosas e evangélicas de Manaus, coordenado pelo pastor Joctan Paiva, presidente da Igreja Batista União.

“Não é para o público, e sim para os pastores, as organizações, ou seja, aqueles pastores presidentes de ministérios, de igrejas. O presidente não vai ter contato em nenhum momento com o público em geral, com os fiéis, mas com as lideranças. Vem agradecer o apoio que ele teve e está tendo dessas lideranças aqui na cidade de Manaus”, destacou Menezes.

De acordo com Menezes, Bolsonaro e a comitiva dele pernoitarão em uma área militar, a pedido do próprio presidente, como de praxe.

Motociata

No sábado, 17/06, a programação continua, desta vez, com a motociata do presidente, organizada por Movimentos Conservadores do Amazonas. O evento iniciará às 08h30, o percurso será de 60km e passará pelos principais pontos turísticos da cidade saindo da Avenida do Turismo até o Teatro Amazonas.

“Nós vamos sair ali da área do Sivam/Sipam, vamos percorrer a Avenida do Turismo, entrarmos na Ponta Negra, depois vamos cruzar a Ponte Rio Negro, faremos o retorno. Pegaremos a avenida Brasil, Boulevard, Leonardo Malcher, Getúlio Vargas, Sete de Setembro e Avenida Eduardo Ribeiro, terminando lá no Teatro Amazonas”, detalhou Menezes.

No Teatro, um palanque estará disponível para o presidente e sua coletiva discursarem, ele ficará voltado para a Rádio Rio Mar. A motociata seguirá a temática nacional, ‘Voto Impresso Auditável, já’!.

“O objetivo do governo federal é que seja feito como na maioria dos países do mundo. O voto impresso e auditável é uma complementação do voto eletrônico, ele nada mais é do que um recibo que o eleitor poderá ter do seu voto, simplesmente isso”, explicou Menezes.

Em Manaus a motociata ganhará mais uma bandeira ‘BR-319, já’, atendendo a uma solicitação dos mais de 100 de clubes motos de Manaus. Segundo Menezes, motociclistas de Rondônia e Roraima já confirmaram presença, além daqueles que vêm dos municípios do Amazonas. A expectativa é de 50 mil motociclistas.

A organização do evento orientou a inscrição dos participantes com os clubes de motociclistas de Manaus que estão ajudando na coordenação. No entanto, quem não conseguir se inscrever poderá participar normalmente da motociata. Na programação terá ainda entrega de brindes, kits e adesivos aos participantes.

Além das motos, outros veículos também poderão participar.

De acordo com a coordenação da motociata, a prefeitura de Manaus disponibilizará infraestrutura, logística e segurança necessária aos participantes desde o início do trajeto até a chegada, no centro de Manaus.