Bolsonaro virá a Manaus nesta quarta-feira (18)

Redação AM POST

A chegada do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em Manaus está programada para nesta quarta-feira (18) quando vai participar da entrega de 500 apartamentos do residencial de interesse social Cidadão Manauara 2, etapa B, na rua Apuiuna, nº 354, Santa Etelvina, zona Norte.

A inauguração será restrita, para evitar aglomerações durante a pandemia da Covid-19, com os cuidados de distanciamento e uso de máscara.

Os 500 apartamentos fazem parte do programa habitacional da Prefeitura de Manaus e integram o programa federal “Casa Verde e Amarela”. O Ministério do Desenvolvimento Regional liberou, no primeiro semestre, R$ 607,5 milhões para garantir ações ligadas à habitação dentro do programa e entregou 191,7 mil unidades habitacionais nos seis primeiros meses deste ano.

Bolsonaro ainda deve se reunir com lideranças políticas e aliados. A reportagem buscou a agenda completa do presidente no site do governo federal, mas a mesma ainda não estava disponível.