Bombeiros ampliam prevenção aquática na Praia da Ponta Negra, em Manaus

Notícias de Manaus – Com entregas feitas pelo Governo do Estado, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) ampliou o serviço de prevenção aquática na Praia da Ponta Negra, que é o maior balneário de Manaus. A corporação recebeu, no dia 2 deste mês, cinco jet-skis, dois quadriciclos e equipamentos, que darão mais segurança e agilidade ao trabalho dos guarda-vidas em Manaus e no interior.

“Para a população, a chegada de todos esses equipamentos é uma pronta-resposta, mais eficiente e eficaz. Em função dos jet-skis, vamos chegar muito mais rápido na vítima e com as pranchas novas, atender a pessoa que está solicitando socorro, de forma mais rápida. Com os novos quadriciclos, nossos guarda-vidas chegarão à margem do rio mais rapidamente também”, pontuou o subcomandante-geral do CBMAM, coronel Reinaldo Menezes.

Na Praia da Ponta Negra, o Corpo de Bombeiros possui uma base fixa de guarda-vidas, que funciona todos os dias da semana, intensificando o número de bombeiros no local nos fins de semana, quando há maior fluxo de banhistas. Além do uso na capital, parte dos jet-skis serão destinados aos municípios de Manacapuru, Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo, podendo atender, ainda, outros municípios conforme demanda.

Investimento em Segurança

Com investimentos que somam R$ 13,5 milhões, o Governo do Amazonas reforçou as ações de repressão à criminalidade com a entrega, no dia 2 deste mês, de novos equipamentos e tecnologias às Forças de Segurança e Salvamento do Estado. O vice-governador Tadeu de Souza representou o governador Wilson Lima. Todo o material foi adquirido pela SSP-AM por meio de recursos próprios, doações e convênios com o Governo Federal.