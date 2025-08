Bombeiros confirmam que incêndio já atingiu duas fábricas do Distrito Industrial em Manaus

Notícias de Manaus – O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) divulgou, na noite desta terça-feira (5/8), uma nota oficial informando que o incêndio de grandes proporções registrado no Distrito Industrial II, em Manaus, atinge duas empresas: a montadora Effa Motors e a fábrica Valflm da Amazônia. A ocorrência já completa mais de oito horas de combate contínuo às chamas.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.