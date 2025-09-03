Bombeiros controlam incêndio em terreno baldio na Zona Leste de Manaus

Notícias de Manaus – Na tarde desta quarta-feira (3), um incêndio em um terreno baldio mobilizou moradores da rua Cambixe, localizada no bairro São José, zona Leste de Manaus. O fogo teve início em uma área tomada por lixo e entulhos acumulados em uma estrutura abandonada, o que aumentou a propagação das chamas.

PUBLICIDADE

De acordo com relatos de testemunhas, o fogo se espalhou rapidamente, produzindo intensa fumaça que pôde ser vista a distância. Vídeos gravados por populares e compartilhados em aplicativos de mensagens mostraram a cena, que causou preocupação entre os moradores da região. Muitos temiam que as chamas pudessem atingir imóveis próximos.

Leia também: Virginia Fonseca e jogador Vini Jr são flagrados juntos em iate na Espanha; assista

PUBLICIDADE

Felizmente, o incêndio não chegou a alcançar as residências vizinhas, evitando maiores prejuízos. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado por populares e enviou uma equipe ao local. A ação rápida dos bombeiros conseguiu conter as chamas antes que o fogo se espalhasse ainda mais.

O caso reacendeu a preocupação dos moradores com o abandono de terrenos baldios, que frequentemente se tornam depósitos de lixo e criadouros de insetos e animais peçonhentos. Além disso, em períodos de altas temperaturas, esses locais representam risco elevado de incêndio.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A Defesa Civil deve ser comunicada para avaliar a área e evitar novos incidentes.