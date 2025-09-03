A notícia que atravessa o Brasil!

Bombeiros controlam incêndio em terreno baldio na Zona Leste de Manaus

Incêndio em terreno baldio no bairro São José gerou fumaça intensa, mas foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.

Por Beatriz Silveira

03/09/2025

Notícias de Manaus – Na tarde desta quarta-feira (3), um incêndio em um terreno baldio mobilizou moradores da rua Cambixe, localizada no bairro São José, zona Leste de Manaus. O fogo teve início em uma área tomada por lixo e entulhos acumulados em uma estrutura abandonada, o que aumentou a propagação das chamas.

De acordo com relatos de testemunhas, o fogo se espalhou rapidamente, produzindo intensa fumaça que pôde ser vista a distância. Vídeos gravados por populares e compartilhados em aplicativos de mensagens mostraram a cena, que causou preocupação entre os moradores da região. Muitos temiam que as chamas pudessem atingir imóveis próximos.

Felizmente, o incêndio não chegou a alcançar as residências vizinhas, evitando maiores prejuízos. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado por populares e enviou uma equipe ao local. A ação rápida dos bombeiros conseguiu conter as chamas antes que o fogo se espalhasse ainda mais.

O caso reacendeu a preocupação dos moradores com o abandono de terrenos baldios, que frequentemente se tornam depósitos de lixo e criadouros de insetos e animais peçonhentos. Além disso, em períodos de altas temperaturas, esses locais representam risco elevado de incêndio.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A Defesa Civil deve ser comunicada para avaliar a área e evitar novos incidentes.

