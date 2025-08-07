A notícia que atravessa o Brasil!

Manaus

Bombeiros devolvem estrutura da Effa Motors aos responsáveis após incêndio de grandes proporções ser extinto em Manaus

O sinistro era composto por veículos e seus componentes plásticos, pneus, combustíveis e material plástico industrial, altamente tóxico e inflamável.

Por Natan AMPOST

07/08/2025 às 19:31

Notícias de Manaus – Três dias após o início do incêndio de grandes proporções que atingiu as instalações da Effa Motors, no Distrito Industrial 2, Zona Leste de Manaus, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) concluiu, nesta quinta-feira (7), o trabalho de extinção dos focos remanescentes. O sinistro, que teve início na tarde de terça-feira (5), destruiu parte significativa dos galpões da montadora e também atingiu áreas da empresa Valflm da Amazônia.

Apesar da gravidade, a resposta rápida dos bombeiros foi considerada exemplar. Em apenas 48 horas, todos os focos ativos foram eliminados — tempo muito inferior ao previsto para incêndios industriais, que geralmente demandam de quatro a cinco dias para controle completo.

Leia mais: Após incêndio, trabalhadores da EFFA terão empregos mantidos e vão ganhar benefício em Manaus; confira

O comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilson Muniz, destacou a complexidade da operação. Segundo ele, o incêndio envolveu uma combinação de materiais altamente inflamáveis, como combustíveis, borracha, pneus e polímeros industriais, exigindo o emprego de tecnologia avançada e protocolos rigorosos de segurança ambiental.

“Conseguimos conter em dois dias o que, tecnicamente, levaria quase uma semana. Isso só foi possível graças à atuação incansável da tropa e à articulação entre os órgãos envolvidos e o setor privado”, afirmou Muniz. O oficial ressaltou ainda que o sucesso da missão também contou com o apoio do Plano de Auxílio Mútuo (PAM), no qual outras empresas do Polo Industrial se mobilizam para apoiar emergências em unidades vizinhas em casos como esse.

“Agora aqui nós estamos entregando as instalações aos representantes garantindo que não haverá uma nova reignição. Contudo, estaremos a disposição”, disse.

Recomeço: Effa Motors garante que nenhum trabalhador será demitido

Durante coletiva de imprensa realizada nesta tarde, a diretora da Effa Motors, Bruna Antunes, anunciou que a empresa irá manter todos os empregos dos trabalhadores afetados pelo incêndio. A decisão foi recebida com alívio por funcionários e sindicatos do setor, que temiam demissões em massa diante da extensão dos prejuízos.

A Effa tem duas décadas de atuação na Zona Franca de Manaus e sempre se reinventou frente às dificuldades. Vamos reconstruir o que foi perdido. O mais importante agora é garantir a dignidade de quem está conosco nesse projeto”, declarou Bruna. Ela também aproveitou para agradecer a atuação dos bombeiros. “Eles foram heróis e evitaram que a tragédia tomasse proporções ainda maiores.”

Segundo a empresa, o plano de recuperação já está em andamento e incluirá reestruturação interna e modernização dos processos fabris. Técnicos estão avaliando os danos nas estruturas físicas para que, assim que possível, a produção seja retomada gradativamente.

Relacionadas

