Bombeiros do AM publicam norma técnica com regras de segurança para estações de carregamento de veículos elétricos

Notícias de Manaus – O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) publicou a Norma Técnica nº 05, que estabelece os requisitos de segurança contra incêndios para estações de carregamento de veículos elétricos no estado. A medida vale tanto para instalações individuais quanto coletivas, e as edificações terão o prazo de um ano para se adequarem às novas exigências.

Leia mais: Especialistas cobram soluções estruturais para evitar impactos das secas na região do Amazonas

PUBLICIDADE

De acordo com o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Muniz, a norma visa proteger a população diante do crescimento da frota de veículos elétricos no Amazonas. “A segurança é o principal objetivo dessa normativa. Ela garante que as estações estejam localizadas e estruturadas de maneira segura para todos”, explicou.

A normativa entrou em vigor no último 14 de julho, com publicação no Diário Oficial do Estado (DOE). Ela foi elaborada pela Diretoria de Atividades Técnicas (DAT) com base em padrões nacionais e internacionais. O conteúdo completo pode ser consultado no site oficial: sisgat.cbm.am.gov.br.

Entre os principais pontos da norma, estão:

PUBLICIDADE

Distância mínima de 5 metros entre as vagas de veículos elétricos e outras áreas com risco de incêndio, como depósitos ou tanques de combustível;

Requisitos para estações localizadas em áreas internas (subsolo, térreo ou andares superiores) e externas (descobertas); PUBLICIDADE

Especificações para edificações residenciais multifamiliares, comerciais ou de uso misto;

Regras sobre segurança estrutural, saídas de emergência, iluminação e sinalização. PUBLICIDADE

A norma também exige a instalação de, no mínimo, dois extintores com capacidade mínima de 4-A:80-BC, a uma distância máxima de 15 metros das vagas de carregamento, além da obrigatoriedade do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

Muniz destacou ainda que a norma poderá ser atualizada futuramente. “Os incêndios em veículos elétricos são extremamente difíceis de controlar. Exigem soluções técnicas complexas, além da simples aplicação de água. Por isso, essa normativa é essencial e pode ser adaptada conforme novas tecnologias surjam”, completou.

Para mais informações e orientações sobre a norma, a Diretoria de Atividades Técnicas do CBMAM atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, na avenida Marques da Silveira, nº 110, bairro Petrópolis.