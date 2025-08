Bombeiros relatam dificuldade crescente no combate ao incêndio em Manaus devido à fumaça tóxica

Notícias de Manaus – O incêndio de grandes proporções que atinge desde a tarde desta terça-feira (5/8) a fábrica da Effa Motors, no Distrito Industrial II, em Manaus, está se tornando cada vez mais difícil de ser controlado, segundo relatos do próprio Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). Um dos principais obstáculos enfrentados pelas equipes no local é a intensa coluna de fumaça tóxica que cobre a região.

De acordo com os bombeiros que atuam diretamente na linha de frente, a fumaça, composta por resíduos de solventes e materiais químicos utilizados na fabricação e pintura de veículos, compromete a visibilidade e exige uso constante de equipamentos de proteção respiratória, o que torna a operação ainda mais exaustiva.

Além disso, novas explosões foram ouvidas durante a noite, alimentadas por substâncias inflamáveis armazenadas na planta industrial. As equipes trabalham em esquema de revezamento, com mais de 150 bombeiros e brigadistas atuando no local, mas o foco principal das chamas ainda não foi extinto.

A nuvem de fumaça se espalhou por bairros vizinhos, elevando a preocupação com a qualidade do ar. A Defesa Civil reforça o alerta para que moradores da região mantenham janelas fechadas e evitem exposição prolongada ao ar contaminado.