Bombeiros usaram alicate mecânico para retirar homem que morreu em acidente na avenida Torquato Tapajós em Manaus

Redação AM POST*

Na madrugada desta terça-feira (17/01), a guarnição do Batalhão de Bombeiros Especial, atendeu um grave acidente de trânsito, na avenida Torquato Tapajós, bairro Flores, zona centro-sul da capital.

Devido ao impacto na lateral do carro, o condutor não resistiu e faleceu no local. Os bombeiros realizaram o desligamento da bateria e retiraram as duas portas dianteiras do veículo. A vítima, que estava presa nas ferragens, foi removida com o auxílio do desencarcerador (alicate mecânico).

Os bombeiros realizaram o isolamento da área e conseguiram socorrer as vítimas feridas, que foram entregues à equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU). A vítima que foi a óbito, Rafael Barros de 26 anos foi encaminhada à equipe do Instituto Médico Legal (IML).