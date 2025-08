Bombeiros utilizam água de empresa vizinha para conter incêndio na Effa Motors em Manaus

Notícias de Manaus – O incêndio de grandes proporções que atingiu a fábrica da Effa Motors, na Avenida Flamboyant, Distrito Industrial II, em Manaus, mobiliza mais de 100 bombeiros nesta terça-feira (5/8). A operação segue intensa e, devido à dimensão do fogo, as equipes precisaram recorrer ao apoio de uma empresa vizinha para abastecimento de água.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o volume de água utilizado para o controle das chamas é alto, e a proximidade com o incêndio dificultou a logística de abastecimento pelas vias convencionais. Diante disso, os bombeiros passaram a captar água de uma empresa localizada ao lado da Effa, o que tem acelerado o processo e garantido mais agilidade no combate.

A fumaça densa ainda é visível em diversos pontos da cidade e a área permanece isolada. A presença de materiais inflamáveis dentro da fábrica, como solventes e produtos químicos utilizados na linha de produção, agrava a situação e exige cuidado redobrado das equipes.

Além do combate direto às chamas, os bombeiros também estão monitorando o avanço do fogo para evitar que ele atinja galpões vizinhos ou cause explosões. A recomendação é que moradores da região evitem circular nas imediações até que o incêndio seja totalmente controlado.