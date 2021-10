Brasil x Uruguai: Confira os ganhadores do último sorteio do ‘Vacina Amazonas’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O sorteio “Vacina Premiada”, realizado pelo Governo do Amazonas, encerrou nesta terça-feira (12/10), às 17h, com o 15º sorteio da edição. A lista com o nome dos ganhadores de ingressos deste último dia já está disponível e pode ser acessada por meio das redes sociais do Governo do Amazonas e no site da campanha (www.vacinapremiada.am.gov.br).

Ao todo, 3 mil ingressos foram sorteados desde na sexta-feira (08/10). Mais de 238 mil pessoas fizeram inscrição para participar do sorteio. Os bilhetes são uma contrapartida da CBF para o Estado, sem custo para o Governo do Amazonas.

Entrega dos ingressos – Os sorteados na campanha “Vacina Premiada”, que dá direito a assistir à partida entre Brasil e Uruguai marcada para a próxima quinta-feira (14/10), na Arena da Amazônia poderão fazer a retira dos ingressos nesta quarta (13/10), entre 10h e 20h, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, na avenida Constantino Nery.