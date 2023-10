Brasileirão: Torcedores de cadeiras de rodas terão transporte adaptado para jogo na Arena da Amazônia

Manaus – No sábado, dia 7 de outubro, devido à interdição para tráfego de veículos no entorno da Arena da Amazônia, que será o palco do jogo de acesso à Série B do Brasileirão, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) irá oferecer transporte para torcedores com cadeiras de rodas e pessoas com mobilidade reduzida. O jogo entre Amazonas e Botafogo da Paraíba está programado para começar às 17h, e o serviço de transporte para Pessoas com Deficiência (PcD) ocorrerá das 15h30 às 16h30. A Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel) disponibilizou toda a área da Vila Olímpica de Manaus para estacionamento dos usuários do serviço de transporte da Sejusc.

A titular da Sejusc, Jussara Pedrosa, esclareceu que o transporte será oferecido mediante a apresentação de um ingresso válido para a partida.

“O transporte até o evento será realizado pela Sejusc, utilizando uma van especializada para atender os usuários de cadeira de rodas. Estaremos aguardando no ponto de saída da Vila Olímpica, para conduzir os torcedores até a área designada para Pessoas com Deficiência dentro da Arena”, destacou a secretária.

Jorge Oliveira, secretário da Sejel, acrescentou: “Este serviço, fornecido pelo Governo do Amazonas, é de extrema importância para garantir o cumprimento da Lei Estadual N° 241/2015, que assegura o acesso irrestrito das Pessoas com Deficiência a eventos esportivos”.

O Amazonas representa o estado na Série C do campeonato, e se vencer ou empatar esta partida, garantirá uma vaga nas semifinais do torneio. Este serviço demonstra o compromisso do governo estadual em tornar os eventos esportivos acessíveis a todos os cidadãos, independentemente de sua mobilidade.