Buraco em avenida causou acidente que matou grávida e bebê, conclui inquérito da Polícia Civil

Investigação isenta o condutor e confirma que falha na pista foi a responsável pela tragédia ocorrida.

Por Fernanda Pereira

23/08/2025 às 06:44

Foto: Reprodução

Notícias de Manaus – A Polícia Civil do Amazonas concluiu o inquérito sobre o acidente que tirou a vida de Giovana Ribeiro da Silva e do bebê que ela esperava, ocorrido no dia 22 de junho deste ano, na Avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul de Manaus. A investigação aponta que o acidente foi provocado por um buraco na pista, descartando responsabilidade do condutor da motocicleta, que era o marido da vítima.

De acordo com o laudo policial, a motocicleta trafegava normalmente pela via quando, ao passar por uma depressão no asfalto, o condutor perdeu o controle do veículo, que colidiu com o canteiro central. Giovana, que estava na garupa, foi arremessada e morreu ainda no local. O condutor ficou ferido e precisou ser hospitalizado.

“A causa do acidente foi uma falha na via pública, especificamente uma depressão asfáltica, que contribuiu diretamente para a perda de controle da motocicleta”, aponta o relatório final da investigação.

Leia mais: Homem cobra justiça por morte de grávida: “Minha esposa morreu por um buraco”

O buraco, segundo testemunhas ouvidas pela polícia, já estava presente no local há algum tempo e não havia qualquer sinalização de alerta. Ainda conforme o inquérito, a via só recebeu reparos no dia seguinte ao acidente, quando uma equipe da Prefeitura de Manaus foi enviada ao local para tapar a cratera.

O documento foi encaminhado à Justiça do Amazonas e servirá como base para possível denúncia por parte do Ministério Público do Estado (MPAM), que poderá apurar a responsabilidade da gestão pública quanto à manutenção da via e à prevenção de acidentes.

 

