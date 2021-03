Buscando inovação restaurante Biliskão lança novidades para atender a população amazonense de forma completa

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Desde a inauguração do novo espaço no bairro do parque 10 o restaurante vem apresentando uma grande variação para almoço, jantar e principalmente lanches, que sempre foi o forte do local desde o início, a 19 anos atras. Na busca de sempre inovar o seu cardápio o Biliskão, localizado na rua Vinícius de Souza Lima, 495, lança três deliciosos pratos executivos para o cliente ter uma experiência gastronômica inesquecível.

O restaurante tem uma estrutura diferenciada com ambiente aconchegante proporcionando ao seu público uma experiência única. O estabelecimento segue as normas da OMS (Organização Mundial de Saúde) e todos os colaboradores passaram por uma capacitação ao combate a Covid-19, assim como também foram feitas adaptações para o funcionamento como álcool em gel em cima das mesas, distanciamento de no mínimo 1,5m entres as mesas, todos os funcionários usando EPIs de segurança, entre outras.

Para um dos donos, Gabriel Oliveira, “Poder reabrir para os clientes nos traz uma enorme alegria, pois estaremos fazendo o que gostamos. O nosso estabelecimento está todo adaptado de acordo com as normas e nossos funcionários passaram por treinamento para estarem capacitados a atenderem os clientes com toda segurança. Esperamos ansiosos que todos possam ser vacinados para que possamos voltar a ter um “novo normal””, afirma Gabriel.

Visando atender todos os gostos esses pratos executivos foram criados pensando no cliente, são eles: Camarão empanado com arroz cremoso e chips de batata, Filé mignon ao molho de alecrim com arroz cremoso e chips de batata e Tiras de frango empanado e arroz escuro com bacon, ervilha, brócolos.