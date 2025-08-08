A notícia que atravessa o Brasil!

Buzinaço contra Alexandre de Moraes será realizado nesta sexta-feira em Manaus

A manifestação é organizada pelo movimento Direita do Amazonas eobjetiva pressionar pelo impeachment e afastamento de Moraes.

Por Jonas Souza

08/08/2025 às 13:29

Notícias de Manaus – Nesta sexta-feira (8), Manaus será palco de um buzinaço contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O ato está marcado para às 17h, nas proximidades do Shopping Grande Circular, localizado na avenida Autaz Mirim, na Zona Leste da capital.

Leia mais: Damares Alves pede “perdão” ao PT por ter duvidado de críticas a Alexandre de Moraes

A manifestação é organizada pelo movimento Direita do Amazonas e tem como objetivo pressionar pelo impeachment e afastamento de Moraes. O grupo alega insatisfação com a atuação do ministro em inquéritos que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Durante o protesto, os organizadores também irão distribuir e fixar adesivos em veículos participantes. A convocação foi feita pelas redes sociais, no perfil oficial do movimento (@direitadoamazonasoficial), e finalizada com a frase: “Fora Alexandre”.

A expectativa é que o ato reúna apoiadores de diversas zonas da cidade, reforçando as críticas ao Supremo Tribunal Federal e cobrando mudanças no cenário político nacional.

