Cabeça de mototaxista é dilacerada e passageira morre durante acidente em Manaus

Um mototaxista, não identificado, e uma passageira morreram na noite desta sexta-feira (3) durante um grave acidente envolvendo uma carreta que aconteceu na Avenida das Torres, na Zona Centro-Sul de Manaus.

O mototaxista teve cabeça dilacerada e partes da massa encefálica ficaram espalhadas no chão enquanto que a várias fraturas pelo corpo e também não resistiu.

Colegas de profissão do mototaxista conseguiram encontrar em um posto de combustíveis o motorista da carreta envolvida no acidente e pediram para que o condutor do veículo aguardasse no local até a chegada da polícia, para que ele esclareça as circunstâncias.