Cabelo Seguro: vigilância municipal recolhe 600 pomadas para tranças após proibição de produto pela Anvisa

A Prefeitura de Manaus, por meio da Diretoria de Vigilância Sanitária (Visa Manaus) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), apresentou, nesta sexta-feira (17/2), o balanço da primeira fase da operação “Cabelo Seguro”, que fiscalizou o comércio e o uso de pomadas para modelar, fixar e trançar o cabelo na capital amazonense, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinar a suspensão do produto em todo o país.

Entre a quarta-feira, 15, e esta sexta-feira, 17, foram 133 estabelecimentos inspecionados pelos fiscais da Visa Manaus, em todas as zonas da cidade. Os locais foram escolhidos a partir do cadastro da Vigilância municipal, com base na possibilidade de comercialização das pomadas: lojas de varejo e distribuidoras de cosméticos, salões de beleza, barbearias, drogarias e supermercados foram alguns dos tipos de estabelecimentos fiscalizados. Desse total, 11 locais foram autuados por colocar os produtos à venda ou em uso, o que configura a exposição da população ao risco à saúde. A operação também resultou na interdição cautelar de 600 pomadas encontradas nesses locais.

Os 11 estabelecimentos autuados pela Visa Manaus (seis barbearias, dois supermercados, duas lojas de varejo de cosméticos e um salão de beleza) irão responder a Processo Administrativo Sanitário, que pode resultar em multa de 1 a 400 Unidades Fiscais do Município (UFM), cujo valor unitário atual é de R$ R$ 134,77.

“Essa operação foi organizada com especial presteza pela Visa Manaus devido à proximidade do feriado de Carnaval, que tende a provocar um aumento na demanda por esses produtos, em razão dos penteados e vestimentas feitos pela população para aproveitar os festejos”, explica o diretor da Vigilância municipal, Ewerton Wanderley. “Cabe enfatizar que a suspensão do comércio e utilização das pomadas pela Anvisa não se deu à toa. Vários casos de reações adversas ao uso desses produtos foram registrados em todo o país nas últimas semanas, incluindo cegueira temporária”, esclarece o diretor.

Os produtos encontrados nas inspeções foram interditados pela equipe da Visa Manaus em regime cautelar, ou seja, colocados em embalagens lacradas e identificadas que ficaram aos cuidados dos próprios estabelecimentos, uma vez que a Anvisa está investigando as causas das reações adversas e pode concluir pela liberação de algumas marcas, se for comprovado que elas não oferecem risco à saúde – no momento, todas as marcas de pomadas modeladoras estão suspensas.

A gerente da Vigilância de Medicamentos da Visa Manaus, Marcilea Gonçalves, explica que o objetivo da operação “Cabelo Seguro” é prevenir riscos à população, sem prejudicar a atividade econômica.

“Nosso trabalho consistiu principalmente em orientações e difusão de informações a empresários, trabalhadores e à própria população. Muitos ainda não estavam cientes da resolução da Anvisa, então pudemos levar esse conhecimento sobre os riscos potenciais das pomadas modeladoras ao público. Depois do primeiro dia de inspeções, o número de produtos expostos à venda ou para utilização por profissionais de estética e pelos cidadãos diminuiu bastante, o que comprova a importância dessa iniciativa”, afirma.

A operação “Cabelo Seguro” será retomada na próxima quinta-feira, 23, e vai continuar por tempo indeterminado, enquanto as pomadas forem consideradas agentes de risco à saúde pela Anvisa.

Escolas de samba

Além das fiscalizações, a “Cabelo Seguro” também teve um trabalho especial de educação em saúde em vários estabelecimentos, incluindo cinco escolas de samba do carnaval: Andanças de Ciganos, Mocidade Independente de Aparecida, Unidos da Alvorada, Vila da Barra e Vitória Régia.

O Núcleo de Educação em Vigilância Sanitária (Nuevisa) coordenou duas equipes para visitar vários estabelecimentos, que, além das escolas, também incluíram supermercados, salões de beleza e drogarias, para explicar sobre os riscos associados ao uso das pomadas modeladoras e a decisão da Anvisa.

“Demos destaque às escolas de samba nesse trabalho, porque elas têm a capacidade de multiplicar essas informações, de alertar suas equipes e o público sobre a situação das pomadas, e colaborar para minimizar a exposição das pessoas a esse risco”, explica a chefe do Nuevisa, Ana Felisa Guerrero.

A população pode denunciar irregularidades sanitárias relativas à venda e utilização das pomadas modeladoras capilares por meio da Ouvidoria da Visa Manaus, no número (92) 98842-8481, ou pelo e-mail [email protected]

Para mais informações, a população pode acessar o site da Anvisa, na Resolução nº 475, de 9 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre a suspensão do comércio de pomadas modeladoras.