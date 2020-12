Cachaçaria do Dedé se pronuncia após briga generalizada de clientes em unidade da zona Oeste de Manaus

Redação AM POST

A Cachaçaria do Dedé, se pronunciou por meio de nota após viralizar nas redes sociais vídeos de uma briga generalizada que aconteceu na noite desta sexta-feira (18) na unidade do Shopping Ponta Negra, zona Oeste de Manaus.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o grupo Dedé a pancadaria foi provocada por dois grupos de pessoas que se exaltaram e geraram desconforto para os demais clientes que estavam no local.

Conforme imagens da confusão, funcionários da Cachaçaria do Dedé tentavam, sem sucesso, conter a briga enquanto os clientes se estapeavam.

Ainda segundo a empresa, a situação logo foi controlada e medidas foram tomadas junto a autoridades competentes.

Continua depois da Publicidade

Veja vídeo:

Leia nota na íntegra:

O Grupo Dedé informa que na noite do dia 18 de dezembro de 2020, infelizmente, dois grupos de pessoas se exaltaram e provocaram desconforto para os demais que estavam no local. Sempre com a preocupação de zelar e respeitar a presença de todos os clientes da casa, rapidamente a situação foi controlada, e adotadas medidas junto com as autoridades competentes. Proporcionar o melhor da gastronomia num ambiente seguro, familiar, e saudável é nossa missão diária, assim como seguir todos os protocolos dos órgãos competentes. O Grupo Dedé está há 30 anos trabalhando com responsabilidade, respeito, e acima de tudo preza pela fraternidade, tolerância, diversidade e bem estar de seus clientes.