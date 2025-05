Cachorro ferido é resgatado de igarapé do 40 por moradores em Manaus

Notícias de Manaus – Um cachorro foi resgatado com vida do Igarapé do 40, na altura do bairro Betânia, zona sul de Manaus, nesta sexta-feira (2). O animal, visivelmente assustado e com ferimentos na pata, foi retirado da água com a ajuda de moradores da região, que se mobilizaram para realizar o salvamento.

Segundo relatos, o cachorro estava preso dentro do igarapé e aparentava estar em sofrimento. Com esforço e cuidado, os moradores conseguiram resgatar o animal e o acolheram provisoriamente. Ele recebeu água, comida e está sob observação enquanto se recupera do susto.

A ação comoveu a comunidade local, que agora busca localizar o tutor do cão. O resgate também gerou comoção nas redes sociais, com moradores compartilhando imagens e informações sobre o animal.

Quem tiver qualquer informação sobre o dono do cachorro pode entrar em contato com os moradores responsáveis pelo acolhimento, através do número (92) 99907-3489.

O caso evidencia, mais uma vez, o espírito de solidariedade presente em muitas comunidades de Manaus, especialmente diante de situações de emergência envolvendo animais.