Cadastro de gratuidade e meia-passagem aos estudantes da rede pública é automático pelo sistema, alerta Prefeitura de Manaus

Redação AM POST*

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), alerta aos alunos da rede pública municipal ou estadual, que o cadastro e recadastro para garantir o benefício da gratuidade e meia-passagem de ônibus são feitos automaticamente pelo sistema eletrônico. Informa ainda que não é necessário procurar qualquer posto do Sindicato de Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram) para fazer inscrição ou emitir a carteira do Passa Fácil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O instituto ressalta a importância de manter atualizado no banco de dados da escola, o número do CPF e do CEP da moradia para ter acesso à gratuidade.

“O CEP é importante, porque é com base nessa informação que é feito o cálculo da distância da casa dos estudantes em relação à localização da escola. Frisamos que é garantida a gratuidade a estudantes que moram a mais de um quilômetro da escola. Caso o aluno more a menos de um quilômetro tem direito a meia-passagem estudantil”, explicou a chefe de Divisão de Atendimento Social do IMMU, Jamily Campelo.

Particular e universitários

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quanto aos alunos da rede particular de ensino, assim como estudantes universitários, o cadastro e recadastro da meia-passagem estudantil é realizado no site estudantes.manaus.am.gov.br . O prazo vai até o dia 28 de fevereiro.

O IMMU disponibiliza o Disque Estudante por meio do serviço de WhatsApp (92) 98818-1072, que recebe apenas mensagens pelo aplicativo.