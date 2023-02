Cadastro de modais alternativo e executivo encerra nesta semana

Redação AM POST*

A Prefeitura de Manaus prosseguiu, nesta quinta-feira, 23/2, os recadastramentos e vistorias realizados pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) nos modais de transporte alternativo e executivo. As ações continuam até domingo, 26, e visa organizar os modais para implantação de um novo sistema de transporte mais seguro e moderno.

De acordo com o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, nenhum prestador poderá deixar de fazer o recadastro. “Estamos empenhados em concluir este processo de recadastramento dos modais. Por determinação do prefeito David Almeida, estamos preparando as categorias para um novo momento desses profissionais, que prestarão um melhor serviço aos usuários”, disse o diretor-presidente.

A presidente da Central dos Cooperativas de Transporte do Amazonas, Valderiza Melo, elogiou a iniciativa. “É muito importante este recadastramento dos modais alternativo e executivo, porque é uma oportunidade de regularizar nossos veículos e oferecer um serviço melhor aos passageiros da cidade de Manaus”, frisou.

Para o diretor de Transporte do IMMU, Ednaldo Castro, a Prefeitura de Manaus e o IMMU não medem esforços para organizar o sistema de transporte. “Neste momento estamos fazendo a vistoria física dos veículos e pretendemos ter um retrato real do quadro dos modais de transporte, para melhorar as categorias como um todo”, explicou.