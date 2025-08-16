Cadastro para lote exclusivo de ingressos do #SouManaus 2025 para PcDs será aberto na próxima semana

Notícias de Manaus – Na próxima semana, será aberto o lote exclusivo de ingressos para Pessoas com Deficiência (PcDs) que desejam participar do “#SouManaus Passo a Paço 2025”. A medida garante entrada especial, área reservada e possibilidade de cadastro de um acompanhante, reforçando o compromisso do evento com a inclusão e a acessibilidade.

A ação permitirá que o público PcD desfrute do festival com mais conforto, segurança e autonomia, sem enfrentar barreiras físicas ou de organização. A entrada diferenciada visa evitar aglomerações e oferecer um espaço com estrutura adaptada, assegurando a plena participação de todos nas atrações culturais.

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult), Jender Lobato, destaca que a iniciativa vai além de questões logísticas. “O ‘#SouManaus’ é para todos. Nosso objetivo é que cada pessoa possa viver o festival com total acesso e conforto. Em breve, vamos divulgar todos os detalhes sobre o lote exclusivo para PcDs, reafirmando nosso compromisso com uma cidade mais inclusiva e com a cultura acessível a todos”, afirmou.

O “#SouManaus Passo a Paço 2025” promete ser a maior edição já realizada. Com o tema “A Festa do Povo Floresta”, o evento reunirá grandes atrações nacionais e regionais, transformando Manaus em um polo de música, arte e diversidade. A programação começa no dia 2 de setembro, com atividades espalhadas por diferentes pontos da cidade, e culmina nos dias 5, 6 e 7 de setembro, no Centro Histórico da capital amazonense.

Além dos shows, o festival terá apresentações de grupos culturais, exposições artísticas, feiras gastronômicas e intervenções urbanas, valorizando a identidade amazônica e fortalecendo o turismo cultural. O evento já é reconhecido como uma das maiores celebrações ao ar livre da região Norte e busca consolidar sua posição no cenário nacional.

Com o lote exclusivo para PcDs, o “#SouManaus” reforça sua proposta de ser um espaço democrático, onde a diversidade é celebrada e todos têm lugar garantido. A expectativa da organização é que o público PcD participe de forma expressiva, ampliando o debate sobre inclusão e inspirando outras iniciativas culturais a adotarem medidas semelhantes.

A venda dos ingressos para os demais públicos será aberta posteriormente, com informações detalhadas sobre artistas, horários e pontos de acesso.