Cadáver é encontrado boiando em Igarapé do São Jorge, em Manaus; Vídeo

Notícias de Manaus – Na manhã desta quinta-feira (04), um corpo, que aparenta ser de um homem, foi encontrado por moradores nas margens do Igarapé do São Jorge, na zona oeste de Manaus.

As informações foram repassadas por um dos moradores que presenciou a cena. O corpo estava envolto em toalhas e lençóis e foi avistado por um canoeiro que passava pelo local por volta das 11 horas.

De acordo com o canoeiro, ao retirar as camadas que cobriam o corpo, notou que ele estava sem a cabeça, apresentando apenas o tronco, braços e pernas.

A situação chamou a atenção da comunidade local, que ficou alarmada, especialmente pela presença de crianças na área. Os moradores rapidamente acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros para a remoção do cadáver.

Os relatos indicam que o corpo estava bastante inchado e que a única peça de roupa visível era uma bermuda de cor roxa.

Até o momento, não há informações sobre desaparecimentos na região que possam estar relacionados ao caso, o que torna as investigações iniciais desafiadoras.

A Polícia Civil deverá realizar a identificação do corpo e investigar as circunstâncias em torno da morte. A chegada das equipes de bombeiros e da polícia é aguardada para que o corpo seja removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal.