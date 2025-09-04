A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Cadáver é encontrado boiando em Igarapé do São Jorge, em Manaus; Vídeo

Moradores avistaram o cadáver enrolado em toalhas e lençóis; Polícia Civil investiga.

Por Marcia Jornalist

04/09/2025 às 13:16

Ver resumo

Notícias de Manaus – Na manhã desta quinta-feira (04), um corpo, que aparenta ser de um homem, foi encontrado por moradores nas margens do Igarapé do São Jorge, na zona oeste de Manaus.

PUBLICIDADE

As informações foram repassadas por um dos moradores que presenciou a cena. O corpo estava envolto em toalhas e lençóis e foi avistado por um canoeiro que passava pelo local por volta das 11 horas.

De acordo com o canoeiro, ao retirar as camadas que cobriam o corpo, notou que ele estava sem a cabeça, apresentando apenas o tronco, braços e pernas.

A situação chamou a atenção da comunidade local, que ficou alarmada, especialmente pela presença de crianças na área. Os moradores rapidamente acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros para a remoção do cadáver.

PUBLICIDADE

Os relatos indicam que o corpo estava bastante inchado e que a única peça de roupa visível era uma bermuda de cor roxa.

Até o momento, não há informações sobre desaparecimentos na região que possam estar relacionados ao caso, o que torna as investigações iniciais desafiadoras.

LEIA MAIS: Homem é preso no Panamá por violação de medida protetiva contra a madrasta em Manaus

A Polícia Civil deverá realizar a identificação do corpo e investigar as circunstâncias em torno da morte. A chegada das equipes de bombeiros e da polícia é aguardada para que o corpo seja removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Pará

Acusados de matar jovem e ocultar corpo em barril enfrentam júri popular em Belém

Marciele Lopes Ferreira, de 28 anos, foi assassinada em 2023.

há 24 segundos

Brasil

Aprovados na primeira edição do CNU são nomeados pelo Governo

As autorizações foram publicadas nesta quinta-feira (4), em duas portarias, no Diário Oficial da União.

há 12 minutos

Esporte

Jogador salva vida de turista que foi esfaqueada enquanto passeava com cachorro

Alessandro Bellemo e seu irmão prestaram socorro a uma mulher alemã ferida em Chioggia.

há 13 minutos

Amazonas

Advogada egressa da UEA com deficiência visual conquista vitória judicial em sustentação oral no TJAM

Natural de Benjamin Constant, Nataly perdeu a visão em decorrência de um retinoblastoma ainda na infância.

há 15 minutos

Manaus

Serviços essenciais para a população são mantidos durante feriado da Semana da Pátria em Manaus

Entre os serviços mantidos estão as centrais de flagrantes da Polícia Civil e os atendimentos de urgência e emergência de saúde.

há 24 minutos