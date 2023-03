Caio André inaugura espaço pet para animais que vivem nas dependências da CMM

Redação AM POST*

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (PSC), inaugurou, nesta terça-feira (14/03), Dia Nacional dos Animais, um espaço pet para acomodar cães e gatos que vivem nas dependências da Casa Legislativa.

O espaço pet foi criado na gestão do atual presidente da CMM para dar mais comodidade aos animais que circulam na área, e também para os funcionários que convivem com os pets. O ambiente tem uma área de 49m², com capacidade para comportar mais de 20 animais, entre cães e gatos

“O local já estava pronto desde sexta-feira passada e também foi uma ideia do vereador Kennedy, no dia que marca o Dia do Animal, a gente fazer essa homenagem em alusão a eles. É um espaço próprio, um espaço que mostra o carinho que a Câmara Municipal, os vereadores e todos os funcionários da Casa tem com esses animais”, afirmou o presidente da Casa, vereador Caio André.

A inauguração do espaço pet contou com a presença de outros sete vereadores: Kennedy Marques (PMN), Everton Assis (União Brasil), Ivo Neto (Patriota), Thaysa Lippy (PP), João Carlos (Republicanos), Fransuá (PV) e Marcelo Serafim (PSB).

“Aqui nós temos uma Casa onde os 41 vereadores têm simpatia por animais, nós cuidamos deles com muito respeito, todos recebem tratamento, atendimento veterinário, vivem muito bem nesse espaço disponível, mas a presidência e a maioria dos vereadores resolveu que eles merecem um espaço que seja definitivamente deles”, afirmou Kennedy Marques.

O parlamentar também afirmou que todos os cães e gatos que vivem nas dependências da Câmara Municipal são alimentados e acompanhados regularmente, além de receberem atendimento veterinário, serem vacinados, castrados e vermifugados.