Caio André manifesta apoio à causa das pessoas com alergias e restrições alimentares

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (PSC), firmou, nesta quinta-feira (09/03), uma parceria com representantes da Associação da Pessoa Alérgica Alimentar do Amazonas (Apaam). A associação trabalha com a inclusão do tema na sociedade por meio de projetos e capacitação de profissionais.

A associação, fundada em 2020, reúne pessoas que convivem diariamente com alergias e restrições alimentares. Atualmente cerca de 30% da população possui algum tipo de alergia alimentar, sendo 10% crianças e adolescentes.

Na reunião, o vereador se comprometeu de imediato a apoiar a causa oferecendo espaço para a associação ampliar a discussão, tanto em eventos promovidos pela Casa Municipal quanto nos cursos da Escola do Legislativo Léa Alencar Antony.

“Às vezes a gente não consegue enxergar todas as mazelas, os problemas encontrados por toda a população, principalmente as crianças e jovens. Essas associações fazem esse alerta, esse chamamento para que sejam criadas políticas públicas voltadas para esse público, e a segurança alimentar é muito importante”, disse Caio André.

A presidente da Apaam, Silvana Souza, considerou a parceria com o vereador essencial para divulgar o trabalho feito pela associação.

“Essas pessoas estão invisíveis aos olhos da sociedade e da nossa cidade também como um todo. A Câmara faz com que seja um caminho para que a gente possa chegar muito mais próximo, junto com o vereador, junto com essas pessoas públicas que nos dão esse apoio de grande visibilidade”, afirmou Silvana.