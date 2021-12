Calçadão da Ponta Negra deve funcionar até às 20h nesta véspera de Natal em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), autorizou o funcionamento ao público do Complexo Turístico Ponta Negra, zona Oeste, no Natal e Ano Novo, com horários especiais. A tradicional festa de réveillon na praia do complexo e a queima de fogos foram canceladas este ano em razão da pandemia.

A comissão que coordena a gestão do parque montou estrutura para receber os frequentadores nas datas, sendo que na véspera de Natal, dia 24, o funcionamento do calçadão vai até 20h, e na véspera da virada do ano, 31, ficará até 22h. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2022 o calçadão ficará liberado até às 23h, como nos dias normais. Em todos os dias a praia estará aberta no horário de 9h as 17h (para banho no rio) e será fechada às 18h.

O complexo está atendendo ao decreto do governo do Estado para realização de eventos no Amazonas. O Decreto 44.978/2021 suspende a realização de eventos com mais de 3 mil pessoas, sendo válido até 15 de janeiro de 2022.

A Prefeitura de Manaus está intensificando as ações de vacinação e iniciam buscas ativas nas regiões com menores percentuais de população imunizada. A população deve atender aos cuidados básicos para a prevenção na pandemia, como uso de máscara e o distanciamento social, além da vacinação e dos reforços da prefeitura para garantir o máximo de imunização à população.