Call center é montado para otimizar agendamentos aos serviços oferecidos pelos PACs de Manaus

Redação AM POST

Nesta segunda-feira (04/10), a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) deu continuidade aos trabalhos do call center para a otimização dos agendamentos aos serviços oferecidos nas unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC). O serviço funciona com 18 atendentes no PAC Parque Dez, na avenida Tancredo Neves, zona centro-sul de Manaus.

As unidades dos PACs funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, emitindo 1ª e 2ª via de Registro Geral (RG) e 2ª via de Registro Civil de Nascimento (RCN). Os agendamentos para esses serviços ocorrem por meio do call center entre 14h e 17h. Com o serviço em funcionamento, aumenta o número de agendamentos diários para dar suporte às demandas da população.

De acordo com a secretária Mirtes Salles, titular da Sejusc, a medida foi usada como força-tarefa determinada pelo governador Wilson Lima para atender a demanda reprimida dos serviços durante a pandemia da Covid-19.

“Reforçamos o nosso efetivo com a criação desse call center para dar mais agilidade aos agendamentos por telefone e já estamos sentindo o retorno positivo da população sobre o serviço. Além disso, vamos programar mutirões de cidadania em todo o Amazonas, para destacar ainda mais o serviço ”, afirmou Mirtes.

A secretária executiva de Cidadania da Sejusc, França Mendes, afirmou que o call center está em atividade desde a última quarta-feira (29/09) e reforça o compromisso da Sejusc em prestar serviços que atendam às demandas da população.

“Estamos empenhados em fazer com que as demandas reprimidas sejam supridas. Nesta semana, por exemplo, pretendemos atender mais de cinco mil pessoas que estão precisando de RGs. Com isso, o Governo do Amazonas cumpre esse papel para garantir a cidadania da população amazonense” , disse.

Modernização – Além do plano de ação, o Governo trabalha com um projeto de modernização dos PACs na capital. O primeiro a passar pela revitalização é o PAC Compensa, com previsão de entrega para este mês. A Sejusc elaborou um cronograma para reforma das unidades.

PACs – Ao todo, a Sejusc coordena 13 unidades do PAC, sendo nove na capital e quatro em outros municípios: Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru e Parintins.