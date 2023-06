Câmara Cidadã: em duas edições, mais de 17 mil atendimentos alcançaram população das zonas leste e sul

As duas edições do projeto Câmara Cidadã, promovidas pela Câmara Municipal de Manaus (CMM), totalizaram mais de 17,5 mil atendimentos oferecidos de forma gratuita para a população da capital. A segunda ação ocorreu nas últimas quarta e quinta-feira (31 de maio e 1º de junho), na zona sul, e alcançou número recorde de mais de 9 mil atendimentos.

Na primeira edição da Câmara Cidadã, realizada no Estádio Municipal Carlos Zamith, zona leste, a quantidade de ações resultou em 8.331 atendimentos por meio de 30 serviços disponibilizados pela iniciativa pública e privada em um espaço de 700 metros quadrados. O sucesso da ação fez com que o projeto fosse ampliado, mobilizando mais de 100 serviços de órgãos parceiros em uma estrutura maior, montada no Centro Cultural dos Povos da Amazônia.

Novos parceiros integraram o time que já havia marcado presença na edição inicial e os atendimentos ganharam uma estrutura ainda maior – de 800 metros – possibilitando mais conforto na execução dos serviços.

O presidente da CMM e idealizador do projeto, vereador Caio André (PSC), avaliou a segunda edição como positiva, principalmente pelo empenho dos servidores e participação da comunidade da zona sul, que abraçou a Câmara Cidadã, comparecendo ao espaço e utilizando os serviços.

“Mais de 100 serviços, batemos todos os recordes e isso só nos deixa orgulhosos e esperançosos de que a próxima edição seja ainda melhor que a segunda, que foi melhor que a primeira e assim nós esperamos atender cada vez melhor a população da nossa cidade”, comemorou Caio André.

Um desses beneficiados foi Jonas Cardoso, morador do bairro Gilberto Mestrinho, zona leste da capital. Assim como boa parte do público da Câmara Cidadã, ele conta ter tido a oportunidade de acessar vários serviços em um único espaço.

“Eu tirei o Passa Fácil, no Sinetram. Também fui ao gabinete do (vereador) João Carlos, que me encaminhou para a Thaysa Lippy, onde eu consegui um encaminhamento para continuar meu tratamento de psicologia. Também visitei o pessoal da UniNorte que me atendeu e me orientou. Foi tudo bacana e o tratamento ótimo”, afirmou Jonas.

Tribuna Popular – Além dos atendimentos executados em parceria com órgãos públicos, entidades e iniciativas privadas, as duas edições da Câmara Cidadã contaram com Tribunas Populares. Na zona leste, lideranças comunitárias do bairro Coroado levaram suas demandas aos parlamentares da 18ª Legislatura.

Já na zona sul, durante a segunda edição, moradores e líderes de dez bairros da região puderam expor suas necessidades diretamente aos vereadores, que acolheram as reivindicações para transformá-las, posteriormente, em indicações e requerimentos, direcionados à Prefeitura de Manaus.

