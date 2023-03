Câmara Cidadã oferta 400 vias de RG na zona leste de Manaus; saiba como participar

Redação AM POST*

O segundo dia de Câmara Cidadã inicia, nesta sexta-feira (31/03), com a emissão de 400 vias de RGs, entre 1ª e 2ª vias, ação promovida em parceria com a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). Mais de 30 serviços gratuitos seguem sendo ofertados para a população no Estádio Municipal Carlos Zamit, bhairro Coroado, zona leste de Manaus. No primeiro dia, o evento alcançou mais de 3 mil pessoas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Sejusc, órgão do Governo do Estado, foi incorporada à Câmara Cidadã devido à grande procura pelos serviços de cidadania que já estavam sendo realizados pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc). O espaço para o atendimento da população que busca emissão de documentos foi ampliado.

“Vimos a necessidade de possibilitar o atendimento de mais pessoas que precisam do seu RG, não só da 2ª, mas também da 1ª via, isso faz com que a gente vá ao encontro de um grande anseio dessa população. Agradeço à Sejusc e ao governador Wilson Lima”, disse o presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Caio André (PSC).

A coordenadora da Sejusc na ação, Cristina Freire, destacou que a parceria com o Câmara Cidadã é fundamental para facilitar o acesso à documentação para as pessoas que têm dificuldade em obter o serviço. Além de carteiras de identidade, a Sejusc disponibilizará encaminhamento para certidão de nascimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“É uma parceria importante com a Câmara Municipal, pois sabemos da grande demanda. Um documento simples dá condições para que as pessoas tenham acesso a programas do Governo do Estado, Governo Federal ou qualquer benefício. Estamos aqui para somar com os outros parceiros e fazer o nosso trabalho da melhor forma”, disse Cristina.

O Câmara Cidadã iniciou a programação às 8h e seguirá até às 16h neste segundo dia de evento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Primeiro dia

O primeiro dia da Câmara Cidadã reuniu mais de três mil pessoas que receberam atendimentos gratuitos em diversas áreas, no estádio Carlos Zamith, bairro Coroado, zona leste de Manaus.

A estrutura de 750 metros quadrados disponibilizou serviços como emissão de 2ª via de RG, cadastro para empregos, emissão de carteira digital de trabalho, inscrições em cursos profissionalizantes, atendimento psicológico, fisioterapia, castração de animais, entre outros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além dos serviços ofertados, os vereadores também marcaram presença em gabinetes rotativos para ouvir as demandas da população. Somente nesta quinta, 15 parlamentares atenderam cerca de 500 pessoas

Parcerias

Para os atendimentos, a CMM firmou parcerias com órgãos públicos e empresas privadas. Entre os parceiros, além da Prefeitura de Manaus e do Governo do Estado, estão o Serviço Social do Comércio (Sesc), Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc), Sine Manaus E Instituto de Defesa do Consumidor (Procon).

Além destes, também estão confirmados atendimentos do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), UniNorte e Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM).