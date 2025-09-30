A notícia que atravessa o Brasil!

Câmara de Manaus aprova parecer favorável à proibição dos “rolezinhos” de motos

Texto segue agora para a segunda discussão, antes de ser encaminhado à sanção do prefeito David Almeida (Avante).

Por Bruno Pacheco

30/09/2025 às 11:34

Notícias de Manaus – Após sete meses de tramitação, a Câmara Municipal de Manaus (CMM) aprovou nesta segunda-feira, 29, o parecer favorável da 8ª Comissão ao Projeto de Lei 251/2024, que visa proibir os chamados “rolezinhos” de motos nas vias públicas da capital amazonense. O texto, de autoria do vereador Rodrigo Guedes (Progressistas) e subscrito por outros nove parlamentares, segue agora para a segunda discussão, antes de ser encaminhado à sanção do prefeito David Almeida (Avante).

O projeto foi apresentado pela primeira vez em fevereiro deste ano, durante a 6ª Sessão Ordinária, quando já gerava debates sobre segurança, barulho e riscos à circulação de pedestres e motoristas. Na ocasião, o parlamentar justificou a proposta apontando que os rolezinhos de motos, muitas vezes organizados por redes sociais, causam transtornos e poderiam envolver atividades ilegais.

Os rolezinhos de motos acontecem, segundo relatos de moradores, geralmente de madrugada, com concentração de veículos no bairro Eldorado, na zona do Parque 10, em Manaus, por volta das 2h. Muitas motos trafegam com descarga alterada, gerando barulho ensurdecedor e prejudicando o sono da população local.

Vale lembrar que a legislação vigente já proíbe a perturbação do sossego alheio por emissão de sons excessivos, o que reforça a justificativa do projeto de lei.

Aprovado

Nesta segunda-feira, o parecer ao projeto de lei foi aprovado. O secretário da Mesa Diretora da CMM, vereador Aldenor Lima, leu o texto durante a sessão na Câmara.

“Em discussão e votação o parecer favorável da 8ª Comissão ao projeto de lei 251/2024, de autoria do vereador Rodrigo Guedes, subscrito pelos vereadores Coronel Rosses, João Paulo Janjão, Joelson Silva, Paulo Tyrone, Raiff Matos, Rodrigo Sá, Rosinaldo Bual e Rosivaldo Cordovil, que proíbe o chamado rolezinho de moto nas vias públicas de Manaus e dá outras providências, senhor presidente”, declarou.

O presidente da Câmara, David Reis (Avante), conduziu a votação em plenário. “Em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o parecer em primeira discussão. Vai à segunda discussão na forma da lei, com a solicitação de subscrição feita pelo vereador Ivo Neto”, disse. Com a aprovação do parecer, o projeto avançou para a etapa seguinte, seguindo os trâmites legais antes de eventual sanção municipal.

Confira:

