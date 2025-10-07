A notícia que atravessa o Brasil!

Câmara Municipal de Manaus cria Frente Parlamentar em defesa da BR-319

Objetivo é promover debates, estudos e ações voltadas à reestruturação, pavimentação e manutenção da rodovia.

Por Natan AMPOST

07/10/2025 às 14:19

Notícias de Manaus – A Câmara Municipal de Manaus (CMM) aprovou, nesta segunda-feira (6), uma série de projetos voltados a temas de grande relevância social, incluindo a criação da Frente Parlamentar em Defesa da BR-319. A proposta, de autoria do vereador João Paulo Janjão (Agir), foi aprovada por unanimidade durante a 87ª Sessão Ordinária e promulgada no mesmo dia.

De acordo com o parlamentar, o objetivo da frente é promover debates e estudos que contribuam para a reestruturação, pavimentação e manutenção da BR-319, considerada essencial para o desenvolvimento econômico e social da Região Norte.

“A BR-319 é o elo que integra o Amazonas ao restante do país. Fortalecer essa discussão dentro da Câmara é fortalecer o futuro do nosso estado”, destacou Janjão.

A criação da frente foi elogiada por diversos vereadores e representa um avanço na articulação entre os poderes públicos para garantir investimentos e obras na rodovia federal. A resolução foi publicada no Diário Oficial da Casa logo após a sessão.

