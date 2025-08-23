A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Câmara Municipal de Manaus emite nota de pesar pela morte de jovem advogado filho de desembargador

Falecimento gera comoção entre autoridades do Amazonas e mobiliza mensagens de solidariedade.

Por Natan AMPOST

23/08/2025 às 14:00 - Atualizado em 23/08/2025 às 14:01

Ver resumo

Notícias de Manaus – A Câmara Municipal de Manaus (CMM) divulgou neste sábado (23) uma nota de pesar pelo falecimento de Leonardo Saunders Fernandes Santos, advogado de apenas 27 anos, filho do desembargador Délcio Santos e sobrinho do presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes.

PUBLICIDADE

De acordo com informações preliminares, Leonardo faleceu durante a madrugada, deixando familiares, amigos e colegas de profissão em choque com a notícia. Reconhecido como um jovem de futuro promissor na advocacia, sua morte repentina foi classificada como uma perda irreparável para o meio jurídico amazonense.

Leia mais: Saiba quem era o advogado Leonardo Saunders, que morreu aos 28 anos por parada cardíaca

Na manifestação oficial, assinada pelo presidente da Casa Legislativa, vereador David Reis (Avante), e demais parlamentares da 19ª Legislatura, a Câmara expressou solidariedade à família. “Que Deus conforte os corações e conceda forças para enfrentar este momento de profunda dor”, diz a nota.

PUBLICIDADE

Leonardo vinha sendo citado por colegas de profissão como um advogado dedicado, estudioso e com grande potencial para ocupar espaços de destaque no cenário jurídico do Amazonas. Sua trajetória, interrompida de forma precoce, reforça o sentimento de luto coletivo que atinge não apenas seus familiares, mas também a comunidade jurídica e política do estado.

Leia nota completa:
A Câmara Municipal de Manaus (CMM), por meio do presidente da Casa, vereador David Reis (Avante), e de todos os parlamentares da 19ª Legislatura, manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de Leonardo Saunders Fernandes Santos, filho do desembargador Délcio Santos e sobrinho do desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes, presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), ocorrido na madrugada deste sábado (23 de agosto), aos 27 anos.

Leonardo era um jovem advogado, com grande potencial e um futuro promissor pela frente. Sua partida precoce representa uma perda irreparável.

A CMM se solidariza com os familiares, especialmente com os desembargadores Délcio Santos e Jomar Fernandes, e com todos os amigos e colegas de profissão. Que Deus conforte os corações e conceda forças para enfrentar este momento de profunda dor.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Polícia

Juiz considera 244 tijolos de cocaína “pequena quantidade” e manda soltar traficante

O Ministério Público informou que já entrou com recurso para reverter a decisão.

há 1 minuto

Amazonas

Defensoria do AM solicita a Lula indulto para indígena vítima de tortura e estupros em delegacia

Mulher da etnia Kokama sofreu graves violações de direitos humanos enquanto cumpria pena em cela mista com o filho recém-nascido.

há 10 minutos

Amazonas

Saiba quem era o advogado Leonardo Saunders, que morreu aos 28 anos por parada cardíaca

Colegas de profissão lembram do advogado como um profissional dedicado, ético e que teria um futuro brilhante pela frente.

há 14 minutos

Brasil

Assistente de fotógrafo da Globo é preso por mandar matar mulher com 13 tiros

Crime brutal foi motivado por dívida, segundo polícia.

há 22 minutos

Brasil

Suspeito que matou policial civil é preso após manter mãe e filha reféns por 17 horas; vídeo

A prisão ocorreu após uma longa negociação conduzida por uma equipe especializada em gerenciamento de crise da Polícia Militar.

há 35 minutos