Câmara Municipal de Manaus emite nota de pesar pela morte do advogado Leonardo Saunders

Notícias de Manaus – A Câmara Municipal de Manaus (CMM) divulgou neste sábado (23) uma nota de pesar pelo falecimento de Leonardo Saunders Fernandes Santos, advogado de apenas 27 anos, filho do desembargador Délcio Santos e sobrinho do presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes.

PUBLICIDADE

De acordo com informações preliminares, Leonardo faleceu durante a madrugada, deixando familiares, amigos e colegas de profissão em choque com a notícia. Reconhecido como um jovem de futuro promissor na advocacia, sua morte repentina foi classificada como uma perda irreparável para o meio jurídico amazonense.

Leia mais: Saiba quem era o advogado Leonardo Saunders, que morreu aos 28 anos por parada cardíaca

Na manifestação oficial, assinada pelo presidente da Casa Legislativa, vereador David Reis (Avante), e demais parlamentares da 19ª Legislatura, a Câmara expressou solidariedade à família. “Que Deus conforte os corações e conceda forças para enfrentar este momento de profunda dor”, diz a nota.

PUBLICIDADE

Leonardo vinha sendo citado por colegas de profissão como um advogado dedicado, estudioso e com grande potencial para ocupar espaços de destaque no cenário jurídico do Amazonas. Sua trajetória, interrompida de forma precoce, reforça o sentimento de luto coletivo que atinge não apenas seus familiares, mas também a comunidade jurídica e política do estado.

Leia nota completa:

A Câmara Municipal de Manaus (CMM), por meio do presidente da Casa, vereador David Reis (Avante), e de todos os parlamentares da 19ª Legislatura, manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de Leonardo Saunders Fernandes Santos, filho do desembargador Délcio Santos e sobrinho do desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes, presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), ocorrido na madrugada deste sábado (23 de agosto), aos 27 anos.

Leonardo era um jovem advogado, com grande potencial e um futuro promissor pela frente. Sua partida precoce representa uma perda irreparável.

A CMM se solidariza com os familiares, especialmente com os desembargadores Délcio Santos e Jomar Fernandes, e com todos os amigos e colegas de profissão. Que Deus conforte os corações e conceda forças para enfrentar este momento de profunda dor.