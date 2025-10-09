A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Câmara Municipal de Manaus lamenta falecimento de Maria Diamantina, tia do vereador Marcelo Serafim

Maria Diamantina era tia do vereador Marcelo Serafim (PSB) e irmã do ex-prefeito de Manaus, Serafim Corrêa.

Por Jonas Souza

09/10/2025 às 13:35

Ver resumo

Notícias de Manaus – A Câmara Municipal de Manaus (CMM) manifestou, nesta quinta-feira (9/10), profundo pesar pelo falecimento de Maria Diamantina Fernandes Corrêa, ocorrido na capital amazonense. A nota oficial foi assinada pelo presidente da Casa, vereador David Reis (Avante), em nome de todos os parlamentares da 19ª Legislatura.

PUBLICIDADE

Leia mais: Morre Maria Diamantina Corrêa, irmã de Serafim Corrêa e tia do vereador Marcelo Serafim

Maria Diamantina era tia do vereador Marcelo Serafim (PSB) e irmã do ex-prefeito de Manaus e atual secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Serafim Corrêa. A notícia da morte gerou grande comoção entre familiares, amigos e membros da vida pública amazonense.

PUBLICIDADE

Em nota, a CMM expressou solidariedade à família e pediu a Deus que conceda força e conforto espiritual neste momento de luto.

“A Câmara Municipal de Manaus se solidariza com os familiares e amigos, rogando a Deus que conforte seus corações e conceda força para superar esta irreparável perda”, diz o comunicado.

O presidente da Casa, David Valente Reis, destacou a importância de prestar apoio aos familiares neste momento difícil e reafirmou o compromisso da Câmara em manter o respeito e a sensibilidade diante de situações que atingem os membros do Parlamento e seus entes queridos.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Amazonas

UEA promove Encontro de Coordenadores de Cursos de Graduação com foco em integração e planejamento

Evento reúne representantes da capital e do interior para fortalecer a gestão e o ensino na universidade.

há 43 minutos

Manaus

Caso Paulo Onça: Justiça decide que acusado de matar sambista vai a júri popular em Manaus

A decisão é do juiz Fábio César Olintho de Souza, que considerou haver provas suficientes de autoria e materialidade do crime.

há 47 minutos

Amazonas

Auxílio Estadual amplia canais de atendimento e oferece novo número de telefone aos beneficiários

Medida busca melhorar o suporte e garantir acesso rápido a informações sobre o programa de transferência de renda.

há 54 minutos

Amazonas

Homem é baleado por pistoleiros em posto de combustíveis no interior do Amazonas

Vítima foi atingida no braço e tórax; atiradores fugiram em motocicleta e ainda são procurados pela polícia.

há 56 minutos

Manaus

Morre Maria Diamantina Corrêa, irmã de Serafim Corrêa e tia do vereador Marcelo Serafim

A notícia foi confirmada pelo próprio Serafim em suas redes sociais, onde publicou uma mensagem emocionada de despedida à irmã.

há 1 hora