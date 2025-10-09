Câmara Municipal de Manaus lamenta falecimento de Maria Diamantina, tia do vereador Marcelo Serafim

Notícias de Manaus – A Câmara Municipal de Manaus (CMM) manifestou, nesta quinta-feira (9/10), profundo pesar pelo falecimento de Maria Diamantina Fernandes Corrêa, ocorrido na capital amazonense. A nota oficial foi assinada pelo presidente da Casa, vereador David Reis (Avante), em nome de todos os parlamentares da 19ª Legislatura.

PUBLICIDADE

Leia mais: Morre Maria Diamantina Corrêa, irmã de Serafim Corrêa e tia do vereador Marcelo Serafim

Maria Diamantina era tia do vereador Marcelo Serafim (PSB) e irmã do ex-prefeito de Manaus e atual secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Serafim Corrêa. A notícia da morte gerou grande comoção entre familiares, amigos e membros da vida pública amazonense.

PUBLICIDADE

Em nota, a CMM expressou solidariedade à família e pediu a Deus que conceda força e conforto espiritual neste momento de luto.

“A Câmara Municipal de Manaus se solidariza com os familiares e amigos, rogando a Deus que conforte seus corações e conceda força para superar esta irreparável perda”, diz o comunicado.

O presidente da Casa, David Valente Reis, destacou a importância de prestar apoio aos familiares neste momento difícil e reafirmou o compromisso da Câmara em manter o respeito e a sensibilidade diante de situações que atingem os membros do Parlamento e seus entes queridos.