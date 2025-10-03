Câmara Municipal de Manaus se pronuncia após prisão do vereador Bual durante operação do MP-AM

Notícias de Manaus – A Câmara Municipal de Manaus, se manifestou sobre operação coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e investiga suspeita de um esquema de associação criminosa envolvendo práticas conhecidas como “rachadinha” na Casa. O vereador Rosinaldo Bual (Agir) foi preso na manhã desta sexta-feira (3) e é o único alvo da ação.

Até o momento, policiais e agentes do MP-AM cumpriram 10 mandados de busca e apreensão em diversos pontos da cidade, incluindo o gabinete do vereador na Câmara Municipal de Manaus.

Na manhã desta sexta-feira (3), Rosinaldo Bual se apresentou ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado no bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus. Ao ser abordado por jornalistas no local, o vereador mostrou-se grosseiro, empurrando os profissionais e recusando-se a dar declarações.

Leia a nota completa:

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) informa que o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), esteve na Casa Legislativa na manhã desta sexta-feira, 3 de outubro, para a realização de diligências nas dependências de um gabinete parlamentar.

No âmbito de suas atribuições, a CMM reitera seu compromisso com a transparência, a legalidade e a colaboração com os órgãos de controle e fiscalização.

A CMM seguirá à disposição das autoridades competentes.