Cambista é flagrado vendendo ingressos falsos para jogo entre Flamengo e Audax na Arena da Amazônia

Notícias da Amazônia – Um cambista, de 35 anos, foi flagrado vendendo ingressos falsos para o jogo entre Flamengo e Audax, marcado para às 20h30 (horário de Manaus) desta quarta na Arena da Amazônia, avenida Constantino Nery, zona Centro-sul de Manaus.

Os ingressos estavam sendo comercializados nas proximidades da arena. Além de apreender as entradas falsificadas, a GMM confiscou do indivíduo, de 35 anos, uma quantia em espécie no valor de 900 reais, em uma loja de conveniência situada em um posto próximo à arena.

“A Guarda Municipal de Manaus está nas ruas como mais uma força de segurança para prevenir e coibir crimes como esse, que prejudicam a população em busca de lazer. Cada vez mais a população perceberá o crescimento e a atuação significativa da Guarda Municipal de Manaus”, enfatizou Alberto Neto, secretário da Semseg.

O fato ocorreu por volta das 11h, quando uma guarnição da GMM, durante patrulhamento, foi abordada por uma vítima que havia comprado ingressos falsos.

“A Guarda Municipal de Manaus (GMM) estava realizando patrulhamento no local quando uma vítima informou que comprou ingressos e, ao tentar entrar no estádio, percebeu que eram falsos. Identificamos o infrator em uma loja de conveniência próxima à arena, então procedemos com a abordagem. A quantia de 900 reais foi devolvida ao dono”, relatou Wilkens Granado, guarda municipal integrante da guarnição.

Redação AM POST