Câmera de segurança registra momento em que ônibus esmaga carro em Manaus; assista

Notícias de Manaus – Um grave acidente de trânsito ocorrido nesta segunda-feira (28/07) assustou moradores do bairro Lírio do Vale, na zona oeste de Manaus. Uma picape em alta velocidade foi esmagada por um ônibus da linha 223. O impacto foi registrado por câmeras de segurança e o vídeo circula amplamente nas redes sociais.

As imagens mostram o momento em que a picape atravessa um cruzamento da Rua 28 sem reduzir a velocidade, ignorando a sinalização de preferência e atingindo em cheio o ônibus que trafegava pela via. O choque foi tão intenso que parte da picape ficou parcialmente esmagada sob o coletivo, causando pânico entre testemunhas.

Segundo o Sinetram, o acidente ocorreu próximo à Rua 21 e envolveu o ônibus de prefixo 0513040. Informações preliminares indicam que o motorista da picape invadiu a pista no momento em que tentava cruzar a via.

O condutor do automóvel sofreu ferimentos leves e foi atendido no local por uma equipe do SAMU. Ambos os veículos permaneceram no local até a chegada da perícia técnica.

Equipes da Supervisão do Sinetram estão acompanhando a ocorrência e orientando os operadores. As linhas 010, 211, 213, 219 e 223 operam com desvio temporário pela Rua Jequié até a liberação total da via.

A situação segue sendo monitorada pelas autoridades competentes e reforça a necessidade de atenção redobrada ao trafegar em cruzamentos urbanos.