A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Câmeras de segurança registram acidente com gari que teve perna esmagada no T1 em Manaus; assista

A vítima foi socorrida pelo Samu para um hospital próximo.

Por Natan AMPOST

23/08/2025 às 23:00

Ver resumo

As câmeras de segurança do Terminal 1 (T1), na avenida Constantino Nery, em Manaus, registraram na manhã deste sábado (23) o momento exato em que o gari Antônio do Nascimento sofreu um grave acidente. Nas imagens, o ônibus do transporte coletivo é visto iniciando a saída do terminal, enquanto o trabalhador atravessa a via interna e não percebe o veículo se aproximando, sendo atingido pelas rodas dianteiras do coletivo.

PUBLICIDADE

O impacto deixou Antônio com a perna esmagada. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas imediatamente e prestaram socorro no local, encaminhando o gari a uma unidade hospitalar. Até o momento, o estado de saúde da vítima não foi divulgado pelas autoridades de saúde.

Leia também: Saiba quem era o advogado Leonardo Saunders, que morreu aos 28 anos por parada cardíaca

PUBLICIDADE

Testemunhas que presenciaram o acidente destacaram que o terminal é constantemente movimentado, com pedestres e veículos circulando simultaneamente. O episódio chamou atenção para a necessidade de reforço na sinalização, implementação de barreiras físicas e conscientização de motoristas para reduzir o risco de acidentes envolvendo trabalhadores de limpeza e outros profissionais que circulam nas vias internas.

Segundo relatos, a Administração do terminal pretende revisar procedimentos de segurança e avaliar medidas preventivas para evitar novos acidentes. Ainda não há informações sobre possíveis responsabilizações do motorista do ônibus ou investigação formal por parte das autoridades de trânsito.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Meio Ambiente

Agosto mantém baixos índices de queimadas após semana crítica

Dados do Inpe indicam melhor resultado desde 2019.

há 1 hora

Manaus

Semulsp se pronuncia após caminhão-baú de empresa terceirizada se envolver em acidente na zona Oeste de Manaus

Semulsp exige responsabilidade integral da empresa contratada e reforça colaboração com autoridades.

há 2 horas

Política

PT elege nova executiva com foco na reeleição de Lula, Trump na mira e a CNB em postos-chave

Nova executiva do PT privilegia a CNB e fortalece estratégias para a reeleição de Lula.

há 2 horas

Brasil

Goleiro Cássio faz desabafo após filha autista de 7 anos ser rejeitada em escolas: “Ela não é aceita”

Atleta critica escolas que falham em aplicar a legislação de inclusão e garantir suporte adequado.

há 2 horas

Manaus

Trabalhador de 40 anos morre em acidente durante instalação de placa em loja do Shopping Cidade Leste em Manaus

Shopping reforça apoio à família e destaca acompanhamento dos procedimentos legais junto ao IML.

há 3 horas