Câmeras de segurança registram acidente com gari que teve perna esmagada no T1 em Manaus; assista

As câmeras de segurança do Terminal 1 (T1), na avenida Constantino Nery, em Manaus, registraram na manhã deste sábado (23) o momento exato em que o gari Antônio do Nascimento sofreu um grave acidente. Nas imagens, o ônibus do transporte coletivo é visto iniciando a saída do terminal, enquanto o trabalhador atravessa a via interna e não percebe o veículo se aproximando, sendo atingido pelas rodas dianteiras do coletivo.

O impacto deixou Antônio com a perna esmagada. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas imediatamente e prestaram socorro no local, encaminhando o gari a uma unidade hospitalar. Até o momento, o estado de saúde da vítima não foi divulgado pelas autoridades de saúde.

Testemunhas que presenciaram o acidente destacaram que o terminal é constantemente movimentado, com pedestres e veículos circulando simultaneamente. O episódio chamou atenção para a necessidade de reforço na sinalização, implementação de barreiras físicas e conscientização de motoristas para reduzir o risco de acidentes envolvendo trabalhadores de limpeza e outros profissionais que circulam nas vias internas.

Segundo relatos, a Administração do terminal pretende revisar procedimentos de segurança e avaliar medidas preventivas para evitar novos acidentes. Ainda não há informações sobre possíveis responsabilizações do motorista do ônibus ou investigação formal por parte das autoridades de trânsito.