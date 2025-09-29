Câmeras flagram momento em que carro atinge moto e motociclista fica gravemente ferido em Manaus

Notícias de Manaus –Um grave acidente entre um carro e uma motocicleta foi registrado na noite de domingo (28), por volta das 23h, na avenida Djalma Batista, uma das vias mais movimentadas da zona Centro-Sul de Manaus. Imagens de câmeras de segurança, divulgadas nesta segunda-feira (29), mostram o momento exato da batida.

No vídeo, um carro preto atinge com força a traseira da moto que seguia pela avenida. Com o impacto, o motociclista perde o controle do veículo e é arremessado violentamente contra um poste à margem da pista. A motocicleta ficou praticamente destruída devido à intensidade da colisão.

Equipes de resgate chegaram rapidamente ao local e realizaram os primeiros socorros à vítima, que sofreu ferimentos graves. Até o momento, não há informações oficiais atualizadas sobre o estado de saúde do motociclista.

As imagens do acidente se espalharam pelas redes sociais e causaram forte comoção pela brutalidade da cena. As autoridades competentes investigam o caso para apurar responsabilidades e as circunstâncias do choque, com base nas gravações de segurança e nos relatos coletados no local.