Câmeras registram colisão entre carro e moto próximo ao Parque do Mindu em Manaus; assista

Notícias de Manaus – Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde deste sábado (16/8) na Rua Dom João, ao lado do Parque do Mindu, no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul de Manaus. A colisão envolveu um carro de cor branca e uma motocicleta, e o momento foi captado por câmeras de segurança instaladas na área.

As imagens mostram o carro avançando pela avenida e tentando realizar uma conversão à esquerda. No mesmo instante, um motociclista surge em alta velocidade e atinge violentamente a lateral do veículo. O impacto derrubou o condutor da moto, que ficou caído no chão logo após a batida.

Funcionários de um restaurante localizado na esquina correram até o local para prestar os primeiros socorros ao motociclista, enquanto outras pessoas que presenciaram o acidente também se aproximaram. No entanto, até a última atualização desta matéria, a identidade dos envolvidos não havia sido divulgada, e não há informações oficiais sobre o estado de saúde do condutor da motocicleta.

A ocorrência reacende discussões sobre os riscos de acidentes em vias movimentadas de Manaus, especialmente em cruzamentos e conversões, onde a imprudência pode ter consequências graves. Autoridades de trânsito devem analisar as imagens para determinar as causas do acidente e possíveis responsabilidades.

O caso serve como alerta tanto para motoristas quanto para motociclistas sobre a necessidade de atenção redobrada, respeito aos limites de velocidade e às regras de circulação, fatores essenciais para reduzir colisões nas ruas da capital.