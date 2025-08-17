A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Câmeras registram colisão entre carro e moto próximo ao Parque do Mindu em Manaus; assista

Imagens de câmera de segurança mostram o momento da batida, mas estado de saúde do motociclista ainda não foi divulgado.

Por Beatriz Silveira

17/08/2025 às 11:47

Ver resumo

Notícias de Manaus – Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde deste sábado (16/8) na Rua Dom João, ao lado do Parque do Mindu, no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul de Manaus. A colisão envolveu um carro de cor branca e uma motocicleta, e o momento foi captado por câmeras de segurança instaladas na área.

PUBLICIDADE

As imagens mostram o carro avançando pela avenida e tentando realizar uma conversão à esquerda. No mesmo instante, um motociclista surge em alta velocidade e atinge violentamente a lateral do veículo. O impacto derrubou o condutor da moto, que ficou caído no chão logo após a batida.

Funcionários de um restaurante localizado na esquina correram até o local para prestar os primeiros socorros ao motociclista, enquanto outras pessoas que presenciaram o acidente também se aproximaram. No entanto, até a última atualização desta matéria, a identidade dos envolvidos não havia sido divulgada, e não há informações oficiais sobre o estado de saúde do condutor da motocicleta.

PUBLICIDADE

Leia também: Motoristas denunciam máfia dos flanelinhas durante show Tardezinha em Manaus

A ocorrência reacende discussões sobre os riscos de acidentes em vias movimentadas de Manaus, especialmente em cruzamentos e conversões, onde a imprudência pode ter consequências graves. Autoridades de trânsito devem analisar as imagens para determinar as causas do acidente e possíveis responsabilidades.

O caso serve como alerta tanto para motoristas quanto para motociclistas sobre a necessidade de atenção redobrada, respeito aos limites de velocidade e às regras de circulação, fatores essenciais para reduzir colisões nas ruas da capital.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Brasil

Gravidez na adolescência no Brasil atinge níveis de países mais pobres, aponta estudo

Pesquisa da UFPel mostra que, enquanto a fecundidade total no país caiu, a gestação entre adolescentes segue em alta, com forte impacto das desigualdades sociais.

há 1 minuto

Manaus

Homem se machuca ao perder controle da moto em curva de Manaus

Vítima arrastou-se por cerca de oito metros e foi levada ao hospital com ferimentos pelo corpo.

há 1 hora

Manaus

Motociclista morre após perder controle e bater contra mureta em Manaus

Vítima perdeu o controle da moto em curva e morreu no local após bater a cabeça.

há 2 horas

Brasil

‘Diaba Loira’ narrava vida no crime para cerca de 70 mil seguidores em rede social

A jovem, que acumulava milhares de seguidores exibindo armas e desafios a rivais, havia migrado do Comando Vermelho para o Terceiro Comando Puro.

há 2 horas

Manaus

Jovem venezuelano morre após 20 dias internado por acidente em Manaus

O rapaz estava internado desde o dia 27 de julho, após acidente na Avenida Sapucaia, no bairro Tarumã.

há 3 horas